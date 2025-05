Stupro di gruppo a Palermo, condannato per revenge porn

agenzia

4 anni e 2 mesi per Angelo Flores, il doppio della richiesta Pm

PALERMO, 13 MAG – Il gup Stefania Brambille, in abbreviato, ha condannato Angelo Flores a 4 anni e 2 mesi per reveng porn. Flores è il giovane che ha filmato lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, avvenuto la notte del 7 luglio del 2023, girandolo insieme ad alcune foto ad altre persone. La procura aveva chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi. Il giovane, assistito dall’avvocato Leonarda Lo Presti, ha sempre sostenuto che fosse stata la vittima a chiedergli di girare il video durante lo stupro. Flores, che ha reso dichiarazioni spontanee, ha chiesto scusa per aver inviato i video; peraltro era l’unico del branco a conoscere la giovane, con la quale avrebbe avuto in precedenza rapporti consenzienti. La Procura ha deciso di processarlo separatamente, procedendo comunque d’ufficio. La vittima si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Carla Garofalo e ora dovrà essere risarcita. “Quello del revenge porn è un reato ancora più odioso – dice la legale – Diffondere video e foto intime crea alla vittima una violenza infinita, visto che quelle immagini possono continuare a girare per anni”. Per lo stupro di gruppo sono stati condannati oltre a Flores altri sei giovani.

