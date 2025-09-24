agenzia
Stupro di gruppo in val Gardena, tutti condannati
Erano imputati tre lavoratori stagionali
BOLZANO, 24 SET – Si è concluso con la condanna dei tre imputati il processo, con rito abbreviato, per lo stupro di gruppo commesso in val Gardena nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023. A denunciare i tre uomini — tutti lavoratori stagionali kosovari, di 21, 26 e 27 anni — era stata una turista straniera. Il tribunale ha condannato due imputati ad una pena di sei anni ciascuno ed il terzo a 4 anni e 8 mesi (quest’ultimo non avrebbe partecipato ad una fase della violenza, quella commessa all’interno di un albergo) per violenza sessuale di gruppo. I tre imputati sono stati invece assolti dall’accusa di sequestro di persona. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza, in seguito alle quali gli avvocati difensori decideranno se ricorrere in appello.