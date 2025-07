‘Su reati ostativi si può escludere pena sostitutiva’

agenzia

Consulta,'ma esecuzione si allinei a rieducazione e umanità'

ROMA, 29 LUG – Escludere dalle pene sostitutive i condannati per reati ostativi non è illegittimo, ma l’esecuzione delle pene detentive deve rispettare i principi di rieducazione e di umanità imposti dalla Costituzione. Lo ha stabilito la Consulta, secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti ‘reati ostativi’). Ma il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena”.

