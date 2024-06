Sud: M. Occhiuto (Fi), ‘risorse ci sono, dobbiamo riuscire a spenderle’

agenzia

Roma, 25 giu. “La mia esperienza di sindaco mi dice che il problema principale del Sud dell’Italia è la mancanza di opportunità di lavoro. I giovani vanno via perché non trovano un’occupazione dignitosa, non certo per l’autonomia. Non ci saranno mai risorse sufficienti per promuovere lo sviluppo di un territorio se manca il capitale umano. La nostra visione deve allora essere rivolta al futuro, a un grande piano per l’occupazione giovanile. Allo stesso tempo, il 40% delle risorse del Pnrr è stato assegnato al Sud, che avrà anche circa l’80% dei 32 miliardi assegnati alle Regioni dal Fondo di sviluppo e coesione e i 75 miliardi di euro della Programmazione europea per la coesione, di cui l’85% è destinato al Sud. Non abbiamo, quindi, un problema di risorse, ma di come riuscire a spenderle”. Lo ha detto, intervenendo in Aula, il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.