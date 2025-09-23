Sudan, malaria tifo e dengue travolgono gli ospedali di Khartoum

agenzia

Nel Paese, secondo l'Onu, la peggiore crisi umanitaria del mondo

ROMA, 23 SET – La diffusione delle malattie sta travolgendo gli ospedali di Khartoum, nel Sudan dilaniato dalla guerra: solo il mese scorso sono stati segnalati oltre 5.000 casi di malaria, tifo e febbre dengue in un solo distretto della capitale sudanese, con decine di morti. Lo rivela un’inchiesta di Al Jazeera. Dopo quasi due anni e mezzo di combattimenti tra le Forze armate sudanesi e i paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf), quasi la metà degli ospedali della capitale è stata distrutta dalla guerra, dicono le autorità sudanesi. Iniziato nell’aprile 2023, il conflitto ha portato a ondate di massacri etnici, sfollamenti di massa e a quella che le Nazioni Unite hanno definito la peggiore crisi umanitaria al mondo. L’aumento dei casi sta mettendo a dura prova i centri sanitari sudanesi, con migliaia di persone che tornano nella capitale. Oltre agli ospedali congestionati, la carenza di forniture mediche ha costretto alcuni a ricorrere a trattamenti alternativi. Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito che il numero di casi positivi a malaria, tifo e dengue è destinato ad aumentare, e con questi i decessi, a causa degli ospedali in difficoltà e la mancanza di forniture mediche.

