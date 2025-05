Sudan, spente le fiamme nel principale deposito di carburante

agenzia

Roghi domati dopo molte ore mentre continua offensiva delle Rsf

PORT SUDAN, 11 MAG – La Protezione civile sudanese ha annunciato di aver “completamente domato”, dopo una settimana, gli incendi nel principale deposito di carburante di Port Sudan e in altri siti strategici della città, dove ha sede temporaneamente il governo, dopo gli attacchi con i droni avvenuti all’inizio di questa settimana attribuiti ai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Gli incendi, che hanno coinvolto “importanti quantità di riserve di petrolio”, sono stati domati dopo un’intensa operazione, ha affermato il capo della Protezione civile Osman Atta in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook dell’istituzione, descrivendo gli inneschi come un “piano eseguito meticolosamente”. Innescate da un attacco al deposito di carburante lunedì scorso, le fiamme si sono propagate ai “magazzini pieni di idrocarburi”, hanno spiegato le autorità supportate dall’esercito, mettendo in guardia contro un “possibile disastro ambientale nella zona”. Affacciata sul Mar Rosso, Port Sudan è stata risparmiata dai combattimenti per un certo periodo, prima di essere presa di mira quotidianamente dai droni nell’ultima settimana. Gli attacchi hanno danneggiato diverse infrastrutture critiche, tra cui l’unico aeroporto internazionale del Sudan, il suo più grande deposito di carburante e la sua più grande centrale elettrica. Questi attacchi a Port Sudan, “il principale punto di ingresso per gli aiuti umanitari” nel Paese, minacciano di “aumentare le esigenze umanitarie e complicare ulteriormente le operazioni di aiuto” in un territorio già devastato, ha avvertito mercoledì il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

