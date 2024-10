Sudan: Unicef, nell’ultima settimana 10 bambini uccisi e 43 feriti nell’Al Jazirah

agenzia

Khartoum, 29 ott. “Sono profondamente allarmata dalla crescente violenza contro i bambini e le famiglie nello Stato sudanese di Al Jazirah. Le notizie di uccisioni di massa, di violenze sessuali diffuse contro donne e ragazze e di distruzione di case e mezzi di sussistenza sono spaventose. Solo nell’ultima settimana, secondo le notizie, almeno 124 persone sono state uccise ad Al Jazirah – tra cui almeno 10 bambini, alcuni di appena dieci anni – mentre almeno 43 bambini sono rimasti feriti”. Lo ha dichiarato in un comunicato la direttrice generale dell’Unicef, Catherine Russell.

“Abbiamo anche ricevuto notizie devastanti – prosegue la Russell – sul fatto che molte ragazze, anche di 13 anni, sono state sottoposte a stupri e aggressioni sessuali e che sono stati detenuti dei bambini. Più di 9.000 famiglie, tra cui oltre 45.000 persone, sono state costrette a lasciare le loro case a Tamboul e nei villaggi circostanti tra il 20 e il 27 ottobre 2024. Questa violenza fa parte di una vasta catastrofe umanitaria causata dall’uomo che ha già ucciso e ferito migliaia di bambini, sfollato più di 11 milioni di persone e lasciato altri milioni di persone in estrema difficoltà. Il Sudan è ora il luogo della più grande crisi umanitaria e di sfollamento al mondo, una crisi che sta avendo un impatto sempre maggiore sull’intera regione”.