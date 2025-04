Sudan,G7 chiede un cessate il fuoco ‘immediato e incondizionato’

agenzia

'Saf e Rsf si impegnino in negoziati costruttivi'

OTTAWA, 15 APR – I Paesi del G7 hanno chiesto un cessate il fuoco nella guerra civile sudanese, si legge in una dichiarazione congiunta, mentre il conflitto entra nel suo terzo anno. “Chiediamo un cessate il fuoco immediato e incondizionato ed esortiamo sia le Forze Armate Saudite (Saf) che le Forze di Sicurezza Rivoluzionarie (Rsf) a impegnarsi in modo significativo in negoziati seri e costruttivi”, aggiunge il documento, riferendosi all’esercito sudanese e al gruppo paramilitare Rsf.

