Sudcorea: opposizione, ‘no a impeachment Yoon è secondo colpo di Stato’

agenzia

Seul, 9 dic. L’opposizione in Corea del Sud ha accusato il partito al governo di aver organizzato un “secondo colpo di stato” rifiutandosi di rimuovere il presidente Yoon Suk Yeol a causa della legge marziale che il capo dello Stato aveva istituito sei giorni fa. “Non importa come cercano di giustificarlo, questo è un secondo colpo di stato, illegale e incostituzionale”, ha dichiarato Park Chan-dae, capo del Partito Democratico in Parlamento.