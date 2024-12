Sudcorea: premier, ‘servirò popolo fino alla fine’**

agenzia

Seul, 4 dic. Servirà il popolo ”fino alla fine” il primo ministro sudcoreano Han Duck-soo, dopo che sei partiti dell’opposizione in Corea del sud hanno presentato una mozione di impeachment del presidente Yoon Suk Yeol a seguito dell’imposizione, poi revocata ieri, della legge marziale. “Come Primo Ministro che supervisiona il Gabinetto, mi assumo la piena responsabilità di tutti gli eventi che hanno portato a questo”, ha affermato Han in una nota diffusa oggi e intitolata ‘Un messaggio al popolo’.