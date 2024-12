Sudcorea: Renzi, ‘presidente rimbambito, deve andare a casa’

agenzia

Roma, 4 dic. Quanto accade in Corea del Sud “è un segnale di grande preoccupazione. Stiamo parlando di un Paese del G20, tra i leader al mondo e questo presidente è un rimbambito. Ha scelto di contrastare l’opposizione non in Parlamento ma schierando l’Esercito. È un segno della debolezza della democrazia in tutto il mondo, bene ha fatto l’opposizione e lo stesso partito di maggioranza a votare per la revoca della legge marziale”. Così Matteo Renzi, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.