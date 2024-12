Sudcorea: Yoon, ‘legge marziale sarà revocata’

agenzia

Seul, 3 dic. (Adnkronos/Afp) – Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato che la legge marziale sarà revocata e le truppe ritirate. “Proprio un attimo fa, l’Assemblea nazionale ha chiesto di revocare lo stato di emergenza e abbiamo ritirato l’esercito che era stato schierato per le operazioni di legge marziale”, ha detto Yoon in un discorso televisivo. “Accetteremo la richiesta dell’Assemblea nazionale e revocheremo la legge marziale attraverso la riunione del Consiglio dei ministri”.