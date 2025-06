Suicida a 19 anni, forse per mancata ammissione a maturità

agenzia

Si è buttato dalla tromba delle scale di ex centrale elettrica

GENOVA, 12 GIU – Un ragazzo di 19 anni di origini maghrebine residente a Cairo Montenotte, nel savonese, si è ucciso probabilmente per la mancata ammissione all’esame di maturità. E’ successo nella tarda serata di ieri vicino al passaggio a livello sulla linea Savona-Alessandria, all’interno dell’ex centrale elettrica dismessa da tempo. Il ragazzo avrebbe salito le scale per poi buttarsi di sotto. L’ipotesi della delusione per la mancata ammissione non sarebbe l’unica ad aver provocato la tragedia. Secondo quanto appreso, avrebbe scritto in un biglietto i motivi del suo gesto. Il corpo è stato trovato da un amico che ha dato subito l’allarme.

