Suicidio era femminicidio, condannato a 22 anni e 6 mesi

Operaio del Bangladesh aveva cambiato versione più volte

GENOVA, 27 MAG – E’ stato condannato a 22 anni e sei mesi Ahmed Mustak, l’operaio del Bangladesh di 44 anni accusato di avere ucciso a Genova la moglie Sharmin Sultana, di 32 anni, e di avere fatto passare il femminicidio per un suicidio. Il pm Marcello Maresca aveva chiesto 24 anni di carcere. L’uomo, negli ultimi mesi, aveva detto che la sera del 5 maggio 2023 la moglie lo aveva aggredito e lui, per difesa, l’aveva fatta cadere tirandole le gambe. In un primo momento aveva invece detto che la moglie si era uccisa e aveva poi cambiato versione nel 2024 dicendo che era stato un incidente.

