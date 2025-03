Sulla morte di Liliana anche la pista dello strangolamento

agenzia

Morte avvenuta per asfissia meccanica

TRIESTE, 04 MAR – La morte di Liliana Resinovich potrebbe essere stata causata da uno strangolamento. E’ la nuova pista sulla morte della donna di 63 anni, scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu trovato il 5 gennaio 2022, secondo indiscrezioni raccolte dal quotidiano Il Piccolo. Il giornale precisa che tecnicamente la morte sia avvenuta per asfissia meccanica per compressione sulla parte anteriore del corpo e che sarebbe imminente l’iscrizione di alcune persone nel registro degli indagati. Liliana sarebbe stata presa alle spalle e messa nelle condizioni di non poter reagire, colpita al volto e poi strangolata, non soffocata, con un movimento di torsione brusco del collo, una compressione letale con l’avambraccio che avrebbe causato anche la frattura a una vertebra. La consulenza di Cristina Cattaneo e altri esperti individuerebbe nel giorno della scomparsa il momento della morte, poi il corpo sarebbe stato nascosto e infine portato nel boschetto, dove poi fu trovato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA