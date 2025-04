Sulle piste dei Tuskegee Airmen pilota americano di 102 anni

agenzia

Daniel Keel torna in Molise. Causa meteo annullato il volo

CAMPOMARINO, 25 APR – Torna sulle piste di volo usate dai Tuskegee Airmen durante la seconda Guerra mondiale e nella base degli afro-americani del 332° gruppo caccia, in località Ramitelli. Un tuffo nel passato per Daniel Keel, l’eroe del 477/o Composite Group, arrivato a 102 anni dagli Stati Uniti a Campomarino in rappresentanza di tutto il battaglione, per le celebrazioni dell’80/o anniversario della Liberazione e Ve Day (Victory in Europe Day), in programma dal 23 al 28 aprile nel paese molisano. Un momento unico della vita del pilota che a 102 anni è tornato nei luoghi dove aveva volato con il bombardiere B-25. Un desiderio a lungo accarezzato e che si è realizzato, oggi, nel Giorno della Liberazione nel piccolo centro molisano affacciato sul Mare Adriatico. La giornata si è aperta con la cerimonia al Monumento ai caduti, il sindaco Enzo Norante ha deposto una corona di alloro. Presente la delegazione americana con rappresentanti di forze militari e civili, associazioni e il Colonnello dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Robert Horton. Keel, dopo aver salutato i presenti, si è recato su alcune delle vecchie piste dell’aviazione: Canne, Madna e Ramitelli. “E’ stato un onore rappresentare oggi tutto il gruppo dei piloti dei bombardieri e dei Fighters di Ramitelli – ha dichiarato all’ANSA, davanti alla vecchia base dei Tuskegee Airmen a Ramitelli – Tornare qui e vedere questa struttura è bellissimo”. Entrato nell’Usaf giovane, ha combattuto durante il conflitto mondiale in Italia tra il Molise, la Sicilia e il Pacifico. “Mi sono arruolato perchè volevo diventare un ingegnere aeronautico. Il secondo motivo perché la paga era buona, le stelle te le davano e poi la divisa portava bene”. L’evento, voluto dal Centro servizi turistici e culturali del paese e dal Comune di Campomarino, ha visto nel pomeriggio la presentazione dell’Italy Tai Chapter. Annullato, per le avverse condizioni meteo, il volo di Daniel Keel previsto nel pomeriggio. Domani la partenza alla volta del Vaticano. Il 28 aprile prossimo si terrà l’Education Day nell’Istituto “Majorana” di Termoli a cura dei Tuskegee Airmen Inc Italy Chapter e dell’Ambasciata Britannica.

