Sull’Italia ancora gelo e nevicate a bassa quota

agenzia

Freddo e tempo instabile, da giovedì una nuova perturbazione

ROMA, 14 GEN – Ancora gelo e nevicate a bassa quota sull’Italia, con una fase perturbata al Sud e più soleggiata ma gelida al mattino al Centro-Nord: lo indica la previsione del meteorologo Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it. Questa situazione, aggiunge, dipende dall’allungamento dell’Anticiclone delle Azzorre dall’Oceano Atlantico verso le Isole Britanniche, con l’Italia non protetta e in balìa di correnti gelide provenienti dalla Russia. Nelle prossime ore, afferma, si prevedono ancora nevicate a quote collinari tra Basilicata e Calabria, pioggia in Sicilia; attesi anche venti forti dalla Toscana alla Calabria e mari agitati con onde fino a 5 metri lungo la fascia adriatica, ionica e intorno alle Isole Maggiori. Al Centro-Nord le minime continueranno ad essere molto rigide. Tra mercoledì e giovedì atteso “tempo più asciutto (salvo piogge in Sicilia) e vento in parziale attenuazione”. Tuttavia prosegue l’arrivo di correnti fredde da nord-est, “capaci di rialimentare il ciclone mediterraneo responsabile dell’attuale fase di maltempo al Sud”, osserva il meteorologo. Dalla serata di giovedì è prevista una nuova perturbazione, con nubifragi in Sardegna orientale, Sicilia e Calabria. Ci sarà però meno freddo per la risalita di aria mite dall’Africa, con venti meridionali e sabbia del deserto. Nel fine settimana di prevedono ancora piogge forti e “potenziali situazioni alluvionali al Sud” anche a causa della “fusione della neve appena caduta abbondante”. Nel dettaglio: Martedì 14: al Nord sole e freddo; al Centro nubi sulle zone Adriatiche, rare precipitazioni; al Sud maltempo su nord-est Sicilia e Calabria ionica, instabile altrove. Mercoledì 15: al Nord tempo stabile, gelido al primo mattino; al Centro cielo più coperto dal pomeriggio; al Sud: un po’ instabile sulla Sicilia. Giovedì 16: al Nord: tempo stabile; al Centro velato; al Sud si avvicina una perturbazione dal nord Africa, peggiora sulle Isole Maggiori.

