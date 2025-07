Summit Ue-Cina, ‘impegno ad aumentare sforzi per il clima’

agenzia

'Convenzione Onu e accordo Parigi pilastri della cooperazione'

BRUXELLES, 24 LUG – La Cina e l’Unione europea si impegnano a “intensificare” l’azione per affrontare il cambiamento climatico. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta del vertice Ue-Cina a Pechino. “Nell’attuale situazione internazionale fluida e turbolenta, è fondamentale che tutti i Paesi, in particolare le principali economie, intensifichino gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico”, scrivono i leader europei e cinesi, sottolineando che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfcc) e l’accordo di Parigi sono “la pietra angolare della cooperazione internazionale in materia di clima”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA