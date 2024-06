Sunak ringrazia i reduci del D-Day, ‘vi dobbiamo tutto’

agenzia

Il premier Gb in Normandia, 'ci impegniamo a non dimenticare'

LONDRA, 06 GIU – “Avete rischiato tutto e vi dobbiamo tutto”. Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak nel suo discorso in Francia al British Normandy Memorial in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del D-Day, lo sbarco in Normandia avvenuto il 6 giugno del 1944. “Ci impegniamo a non dimenticare mai ciò che le persone hanno sacrificato nello sbarco in Normandia – ha aggiunto il primo ministro – perchè solo ricordando possiamo essere certi che la causa per cui hanno combattuto non sarà mai data per scontata”. Sunak ha concluso ricordando la necessità di onorare i reduci “oggi e per sempre”.

