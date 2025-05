Suora brasiliana spopola sul web con un’esibizione di beatbox

agenzia

Lo show a sorpresa durante un'intervista a una tv cattolica

RIO DE JANEIRO, 28 MAG – Una suora brasiliana ha spopolato sui social con la sua performance di beatbox durante un’intervista all’emittente cattolica TV Pai Eterno. Il beatbox è una forma di espressione musicale tipica dell’Hip-Hop, che consiste nel riprodurre percussioni e altri suoni attraverso l’uso della bocca e delle corde vocali. Quella che era iniziata come una semplice promozione per un ritiro vocazionale femminile nella città di Goiana, si è conclusa con un sorprendente show musicale che è rapidamente diventato virale in Brasile. Nel video, ‘Irmã’ Marizele è accompagnata da suor Marisa Paula de Neves, che con altrettanta abilità ha adattato i suoi passi di danza al ritmo dei suoni emessi dalla consorella. Marizele, di 44 anni, appartiene alla Congregazione della Copiosa Redenzione. Fin da bambina, la sua famiglia è stata circondata dalla musica. Nonostante il beatbox sia una tecnica caratteristica dello stile hip-hop, la suora ha detto che i suoi parenti erano fan sfegatati della musica ‘sertaneja’, com’è chiamato il genere ‘country’ tipico dell’entroterra brasiliano. “La musica era una cosa comune nella mia famiglia. Mio nonno era un chitarrista e costruiva chitarre, le mie zie cantavano alla radio e io e le mie tre sorelle facevamo i doveri di casa, sempre cantando. Da piccola, mi divertivo molto al karaoke”, ha raccontato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA