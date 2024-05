Superbonus: Boccia (Pd), ‘prove tecniche di premierato, maggioranza ci porta a Orbàn’**

agenzia

Roma, 14 mag. “Quello che sta avvenendo in Senato è la prova provata che stiamo assestando alle prove tecniche di premierato. Il gruppo di Fdi ha appena comunicato, alla vigilia del voto sugli emendamenti al superbonus, di aver aggiunto un membro in Commissione Finanze. Legittimo. Ma farlo alla vigilia di un voto importante e senza prima averlo comunicato all’aula è una evidente forzatura. Che sa di paura di andare sotto nel voto e di assoluta indifferenza per le regole democratiche e i regolamenti parlamentari. La maggioranza sta sempre di più portando istituzioni e paese sulla strada di Orbàn”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

