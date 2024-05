Superbonus: Boccia, ‘Tajani è all’opposizione, maggioranza conscia aberrazioni giorgettiane’

agenzia

Roma, 10 mag. “Oggi appendiamo che un auterevole esponente del governo, niente meno che il vice premier Antonio Tajani, ha delle ‘perplessità sulla retroattività dell’ultima proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti’. Diamo il benvenuto a Tajani e a FI tra coloro che pensano che le proposte del governo in materia di superbonus siano sbagliate e dannose per molte aziende e famiglie. E lo spalma crediti ‘obbligatorio, per 10 anni è una scelta che, da opportunità per alcuni, può trasformarsi in colpo mortale per tante imprese del settore edilizio”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.