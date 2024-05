Superbonus: Bonelli, ‘pasticcioni d’Italia al lavoro per fermare economia e premiare furbi’

agenzia

Roma, 23 mag. “Il DL sul Superbonus con l’ultima stretta, approvato definitivamente alla Camera, rappresenta l’ennesimo fallimento e pasticcio di questo governo, un chiaro segnale di una maggioranza incapace di tutelare il lavoro e l’ambiente, ma pronta a favorire banche e grandi aziende a scapito dei cittadini e delle imprese”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde.

“Il governo ha dimostrato una preoccupante spaccatura interna, con Forza Italia che si è astenuta in commissione, evidenziando il disaccordo sull’adozione di una norma che viola i principi fondamentali della civiltà giuridica. La retroattività del provvedimento penalizza non solo il Superbonus stesso, ma tutti gli ecobonus edilizi, provocando il blocco totale degli incentivi e attaccando l’edilizia nel nostro Paese. La norma sul Superbonus di Giorgetti è una vergogna. Anziché incentivare la ristrutturazione energetica, questa misura blocca gli incentivi, colpendo duramente il settore edilizio e mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. È una politica miope e dannosa che distrugge le opportunità di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile”.