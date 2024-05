Superbonus: Conte, ‘difenderlo? Si difenda Giorgetti che l’ha gestito per 3 anni’

agenzia

Roma, 20 mag. “Non devo difendere il Superbonus, sono loro che si devono difendere: Giorgetti lo ha gestito per 3 anni. Si sono rincorsi tra Fi, Lega e Fdi per proroghe ed estensioni. Cosa devo difendere io? L’ho gestito per qualche mese. Sono loro che si devono difendere da questo spettacolo indecente, loro che fanno la rissa tra Giorgetti e Tajani. Si difenda Meloni che evidentemente non capisce nulla di economia perché parla solo del costo e non del ritorno. Questo è un investimento, ma per loro è solo quello verso il riarmo”. Così Giuseppe Conte a Bassano del Grappa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA