Superbonus: Conte, ‘è diventato il super alibi ma l’hanno gestito Draghi e Meloni’

agenzia

Roma, 1 giu “Sul super bonus è stata montata una cagnara indegna, è diventato il super alibi del governo. Non è che la presidente del Consiglio dice non mi piace, ho sbagliato, dovevo intervenire prima. Lo hanno gestito loro, tra Draghi e Meloni hanno fatto una ventina di interventi, io l’ho gestito per qualche mese. Ma cosa mettete sul piatto della crescita?”. Lo ha detto Giuseppe Conte ai giovani di Confindustria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA