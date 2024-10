Superbonus: Conte, ‘ha mai parlato con Lollobrigida e Fazzolari?’**

agenzia

Roma, 15 ott. “Non si distragga più con il Superbonus, che sono due anni che sta governando. Ha mai parlato con Mollicone, Lollobrigida, Fazzolari, che lei ha detto che è il più intelligente che abbia mai incontrato, hanno fatto tutti emendamenti per l’estensione del Superbonus”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel suo intervento in aula alla Camera dopo la replica della premier, Giorgia Meloni, prima del Consiglio europeo.