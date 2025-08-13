Supercoppa europea, niente ‘fan marche’ per i tifosi del PSG

agenzia

Ultras in ritardo, scortati allo stadio

UDINE, 13 AGO – La temuta ‘fan marche’ dei supporter più estremi del Paris Saint-Germain prevista per questo pomeriggio, non si svolgerà. Gli ultras francesi sono infatti arrivati a Udine in forte ritardo e quindi sono stati scortati dalle forze dell’ordine direttamente nella loro postazione a ridosso dello stadio senza passare dalla ‘fan zone’ che era stata loro assegnata. La ‘marcia’ è quindi limitata all’ avvicinamento all’impianto, vale a dire circa 200 metri. In questo breve spazio i supporter hanno srotolato uno striscione dietro il quale si sono assiepati alcuni inneggiando ai loro beniamini. La situazione all’esterno dello Stadio Friuli è assolutamente sotto controllo. Le forze dell’ordine, disposte in gran numero, anche con scudi, e con l’ausilio di vari mezzi tra i quali quelli con cannoni caricati ad acqua, si sono dispiegate tutto intorno allo stadio, oltre che in città. Anche il caldo afoso favorisce la tranquillità: in questo momento la temperatura percepita sfiora i 40°.

