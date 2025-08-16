Supercoppa Germania: vince il Bayern, 2-1 allo Stoccarda

agenzia

Decisivo Kane. Trofeo intitolato a Franz Beckenbauer

ROMA, 16 AGO – Il Bayern Monaco, campione in carica della Bundesliga, ha vinto la Supercoppa di Germania vincendo 2-1 sul campo dello Stoccarda, grazie ai gol di Harry Kane e di una dei suoi acquisti estiti, il colombiano Luis Diaz. Il trofeo è stato intitolato per la prima volta a Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco deceduto nel gennaio 2024 a 78 anni. La squadra di Monaco vince per l’undicesima volta nella sua storia la partita che vede opposti il campione in carica del campionato e il vincitore della coppa di Germania, che tradizionalmente dà i via alla stagione di Bundesliga. Gli uomini di Vincent Kompany inizieranno la prossima settimana nella loro Allianz Arena la stagione di Bundesliga contro il Lipsia (venerdì alle 20.30) che ha battuto 4-2 il Sandhausen (4a divisione) nei 32mi di Coppa di Germania.

