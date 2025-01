Supercoppa: Giuntoli, la Juve vede la luce dopo tanti infortuni

agenzia

"Tomori giocatore interessante, Zirkzee? Mai parlato con United"

ROMA, 03 GEN – “Juve frustrata? Forse per i tanti infortuni avuti, qualche punto ci può mancare ma stiamo iniziando a vedere un po’ di luce. Stanno rientrando un po’ tutti, siamo fiduciosi”. Così il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha dichiarato su Italia 1 poco prima della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. In merito al mercato bianconero, Giuntoli ha sottolineato che “quello di gennaio è complicato. Le carte le scopriremo o le scopriranno gli altri più avanti. Aspettiamo la situazione giusta e migliore per noi. Tomori? È sicuramente un giocatore molto interessante ma ce ne sono altri, noi monitoriamo qualche soluzione ma dipende molto dagli altri. Dobbiamo aspettare le esigenze degli altri, ci sono dinamiche differenti”. Quanto a Zirkzee che sarebbe in uscita dal Manchester United, il dirigente bianconero ha spiegato che “con loro non abbiamo mai parlato, loro hanno delle situazioni da risolvere. In generale, la Juventus deve stare alla finestra visti gli infortuni di Milik e dei difensori ma ancora veramente non c’è niente”.

