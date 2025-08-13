Supercoppa UEFA: terminato afflusso tifoserie allo stadio

agenzia

Nessun problema di ordine pubblico ma commercianti delusi

TRIESTE, 13 AGO – È praticamente terminato, a un’ora dal fischio d’inizio, l’afflusso degli spettatori di PSG-Tottenham che questa sera allo stadio Friuli assegnerà la Supercoppa Uefa. Le forze dell’ordine al momento non segnalano alcun tipo di problema. A parte uno sparuto gruppo di ultras per entrambe le tifoserie, per il resto il pubblico è composto da famiglie e moltissimi bambini e ragazzi. Gli unici scontenti sono i commercianti del centro che avevano fatto una ampia scorta di cibo e bevande e che invece sono rimasti delusi per la scarsissima presenza nelle due ‘fan zone’ riservate alle due tifoserie. Una componente fondamentale è stata quella del caldo: gran parte dei supporter si sono diretti allo stadio in serata per evitare le temperature elevatissime che si sono registrate oggi a Udine.

