Suzuki ha presentato all’Expo Bharat e-Address, primo scooter elettrico

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Al Bharat Mobility Global Expo 2025, che si é tenuto dal 17 al 22 gennaio a Nuova Delhi, in India, il presidente Toshihiro Suzuki ha annunciato il primo scooter elettrico della Casa di Hamamatsu: Suzuki e-Address. Questo modello sará prodotto da Suzuki Motorcycle India Private Limited, filiale di Suzuki per la produzione e la vendita di motocicli in India. Entro il 2030, Suzuki introdurrá diversi modelli BEV secondo il piano di strategia sulla neutralitá carbonica per una societá a zero emissioni. Oltre ai modelli elettrici, Suzuki, attraverso le soluzioni “Multi-Pathway”, propone tecnologie tra cui e-fuel, motori a idrogeno e biocarburanti, con l’obiettivo di soddisfare le aspettative sostenibili della societá e dei clienti. Suzuki e-Address rappresenta una novitá importante per il marchio, essendo il primo veicolo a due ruote BEV di Suzuki; questo scooter é pratico e stiloso e offre un’ottima autonomia di guida. La progettazione di e-Address incarna la filosofia Suzuki “Run.Turn.Stop” che mira a raggiungere il miglior equilibrio possibile nella performance globale. La produzione inizierá a marzo 2025 e le vendite partiranno da aprile 2025 in India, per poi proseguire con le esportazioni verso gli altri Paesi. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Gen-25 13:08

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA