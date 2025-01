Suzuki partecipa al Motor Bike Expo 2025

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki parteciperá al Motor Bike Expo 2025, l’evento fieristico internazionale che apre la stagione delle due ruote, dedicato ai motociclisti, agli amanti delle custom, delle special e delle loro personalizzazioni. L’edizione 2025 si terrá da venerdí 24 a domenica 26 gennaio e Suzuki sará presente nel padiglione 11 stand 7T. Al centro dell’esposizione, le due novitá presentate ad EICMA 2024: la DR-Z4S, l’enduro ‘Ready 4 Anything’, in grado di affrontare agilmente sia l’off-road sia le strade asfaltate, e la Supermotard DR-Z4SM, sviluppata seguendo il concept ‘Your streets. Your playground’, che offre un’esperienza di guida dinamica nel traffico cittadino e su strade piú impegnative. La DR-Z4S e la DR-Z4SM condividono la stessa piattaforma motoristica e ciclistica, con le necessarie differenze che hanno permesso di realizzare due moto dal carattere forte e distinto, pronte a dare il massimo e gestire con sicurezza qualsiasi situazione che il pilota debba affrontare, offrendo una guida stabile e confortevole. Sullo stand sará presente l’intera gamma Suzuki nelle nuove colorazioni 2025, tra cui la leggendaria Hayabusa nella colorazione Nero Dallas, GSX-S1000, streetfighter per eccellenza, nella nuova colorazione Blu Atene e GSX-S1000GX nel brillante rosso Madrid. Una parte espositiva sará dedicata all’Hayabusa Italia No Limits Moto Club A.s.d dove saranno presenti gli appassionati possessori dell’iconica Hayabusa, con l’esclusiva Hayabusa Web Edition nr.1, il primo esemplare di Hayabusa di terza generazione venduto in Italia nel 2021. Nell’area dedicata al racing di Suzuki, saranno esposte le moto del Trofeo Monomarca GSX-8R Cup accanto alla SWIFT 8R la versione con livrea esclusiva one-shot della celebre e compatta autovettura della gamma Suzuki, che richiama lo spirito della GSX-8R Cup. A completare e enfatizzare l’anima racing Suzuki sará esposto il DF250 KURO, il motore fuoribordo da 250 cavalli caratterizzato da una calandra nera opaca dal look elegante e sportivo, dotato della tecnologia drive by wire (Suzuki Precision Control), che rende la navigazione piú fluida e confortevole. Il trofeo Monomarca GSX-8R Cup che prenderá il via il 6 aprile 2025, vedrá i piloti sfidarsi in cinque appuntamenti tra i cordoli dei principali circuiti italiani, dove i partecipanti metteranno alla prova le loro abilitá di guida in sella alla Suzuki GSX-8R CUP preparata con il Kit Trofeo dedicato. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Gen-25 12:12

