Svezia, 5 arresti per l’omicidio di Salwan Momika

L'uomo che bruciò alcune copie del Corano nel 2023

STOCCOLMA, 30 GEN – Cinque persone sono state arrestate in Svezia in relazione all’omicidio a colpi di arma da fuoco di un uomo identificato dai media come Salwan Momika, che bruciò alcune copie del Corano nel 2023 scatenando accese proteste nei Paesi musulmani nell’estate di quell’anno. “La polizia ha arrestato cinque persone durante la notte. La procura li ha posti in stato di arresto”, ha affermato la polizia sul suo sito web.

