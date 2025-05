Svizzera e Usa concordano di accelerare i colloqui su dazi

agenzia

Lo ha detto la presidente svizzera dopo colloqui a Ginevra

GINEVRA, 09 MAG – Svizzera e Stati Uniti hanno concordato di accelerare i colloqui per raggiungere un accordo sui dazi americani, ha dichiarato la presidente svizzera dopo un incontro con alti funzionari statunitensi. “La parte americana è impegnata ad accelerare il processo con la Svizzera”, ha dichiarato la presidente svizzera Karin Keller-Sutter dopo i colloqui a Ginevra con il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer. “Vorremmo anche accelerare i colloqui con le autorità statunitensi in modo da poter trovare una soluzione molto rapidamente. Questo è anche nell’interesse di entrambi i Paesi. Siamo importanti partner commerciali”, ha aggiunto.

