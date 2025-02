Sz, ‘sito militare tedesco nel mirino di droni spia’

agenzia

Nella struttura addestrato personale ucraino all'uso dei Patriot

BERLINO, 09 FEB – Un’importante struttura dell’esercito federale nel nord della Germania sarebbe stata oggetto, dal 9 al 29 gennaio, di un totale di sei tentativi di spionaggio tramite l’utilizzo di droni di provenienza ignota: lo scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung che cita un rapporto riservato inviato al ministero della Difesa tedesca. Nella struttura viene anche addestrato il personale ucraino all’utilizzo dei sistemi Patriot. In base al rapporto citato dalla Sueddeutsche Zeitung, la struttura in questione è quella di Schwesing, nello stato Schleswig-Holstein, e sarebbe stata oggetto di sei “incidenti alla sicurezza” compiuti tramite droni di provenienza ignota. Al momento si indaga per spionaggio. Il sito ospita anche un centro di addestramento per i missili terra-aria: qui vengono addestrati anche i soldati ucraini all’utilizzo dei Patriot. Nel rapporto si legge ancora che sono stati utilizzati droni professionali, “rimasti sospesi sul posto per diversi minuti con le luci di posizione accese, il che ha reso molto più semplice la localizzazione visiva/acustica”. Sono stati fatti numerosi tentativi per spingerli a deviare la loro rotta: proprio a causa dell’inefficacia di questi tentativi, si suppone che non si trattasse di droni disponibili in commercio. Concludendo: “In nessuno dei sei casi è stato possibile localizzare l’operatore del drone”. Sempre la Sueddeutsche riporta che fonti dell’esercito temono che i droni possano essere stati inviati da navi nel mare del Nord o nel Baltico. Si teme che possa esserci la Russia dietro queste azioni, ma al momento non ci sono prove.

