Tabacco, Argo (Confagri): “WePlant progetto ambizioso per ridurre spreco di risorse naturali”

Ortigia, 25 set. “Il progetto WePlant nasce da un’iniziativa congiunta di Bat con le organizzazioni agricole che sono fornitrici di tabacco italiano e si pone come ambizione quella di fornire i giusti supporti, attraverso tecnologie avanzate tra cui l’uso del satellite e l’intelligenza artificiale, alle aziende agricole che sono fidelizzate al progetto di acquisto di tabacco italiano. È un progetto ambizioso che si pone come obiettivo finale la realizzazione di un’applicazione fruibile da tutti gli agricoltori che possa rendere più sostenibile la filiera, sia per quanto attiene ai consumi idrici, sia per quanto attiene al miglioramento dell’utilizzo dei presidi sanitari”. Lo ha dichiarato Vincenzo Argo, Presidente Federazione Nazionale di Prodotto Tabacco di Confagricoltura, a commento del progetto WePlant, promosso e annunciato da Bat Italia durante il G7 Agricoltura e Pesca, il cui obiettivo è rendere più sostenibile la filiera tabacchicola.

“Tutto questo comporta un investimento soprattutto di tempo – ha specificato Argo – per capire quali sono le informazioni che l’intelligenza artificiale deve raccogliere per efficientare l’uso dell’acqua attraverso il supporto di una start up come JustOnEarth. Siamo a buon punto, ma abbiamo bisogno ancora di tempo per finalizzare tutte le variabili che contribuiscono alla coltivazione del tabacco. Nel nostro caso l’obiettivo della riduzione dei presidi sanitari, ma soprattutto dell’efficientamento dell’uso dell’acqua, è fondamentale perché si raggiunge in questo modo l’obiettivo di ridurre lo spreco di risorse naturali”.