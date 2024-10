Taiwan, 20 aerei e 8 navi da guerra cinesi intorno all’isola

agenzia

Forze armate di Taipei hanno monitorato evoluzione degli scenari

PECHINO, 17 OTT – Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato 20 aerei e 8 navi da guerra cinesi operativi intorno all’isola nell’arco delle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia). In base a quanto riportato in una nota, 20 jet hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) centrale e sudoccidentale di Taipei. Le forze armate taiwanesi “hanno monitorato e risposto” secondo l’evoluzione della situazione.

