Taiwan, 38 jet e 7 navi militari cinesi intorno all’isola

agenzia

Taipei, 'monitorata la situazione e risposto di conseguenza'

PECHINO, 30 MAG – Il ministero della Difesa taiwanese ha riferito di aver rilevato nelle 24 ore alle 6.00 locali (mezzanotte in Italia) 38 aerei e 7 navi da guerra cinesi intorno all’isola, nonché 4 unità della guardia costiera, sempre più integrate nelle attività di pressione di Pechino su quella che è ritenuta una provincia ribelle. In totale, si legge in una nota, 28 jet hanno attraversato la linea mediana finendo “nella zona di riconoscimento di difesa aerea (Adiz) settentrionale e sudoccidentale”. Le forze armate di Taipei, di fronte all’impennata delle operazioni militari cinesi, hanno “monitorato la situazione e risposto di conseguenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA