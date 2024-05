Taiwan: Ronzulli, ‘sostegno a Paese democratico, libero e indipendente’

agenzia

Roma, 20 mag. “Partecipare alla cerimonia d’insediamento del nuovo presidente di Taiwan, William Lai Ching-Te, ha un significato profondo. Non solo perché conferma i nostri rapporti di amicizia con la Repubblica Taiwanese, ma perché vuole rappresentare un segnale chiaro di sostegno ad un Paese democratico, libero e indipendente”. Così, da Taipei, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenuta al giuramento del Presidente di Taiwan con una delegazione del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan, di cui fanno parte anche il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, e la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.