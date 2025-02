Tajani a Sa’ar, ‘due Stati è la soluzione per il futuro’

agenzia

'La posizione dell'Italia è molto chiara'

ASHDOD, 06 FEB – “E’ il momento di lavorare per il futuro, ci sono molte idee ma la posizione dell’Italia è molto chiara: crediamo nella soluzione a due Stati, al momento per noi è impossibile riconoscere uno Stato palestinese perché non c’è” ma “dobbiamo lavorare per il futuro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l’omologo israeliano Gideon Sa’ar al porto di Ashdod, in Israele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA