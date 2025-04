Tajani, ‘abbiamo dato ok a ospitare colloqui Iran-Usa’

agenzia

'Roma capitale di pace e di mediazione'

OSAKA, 14 APR – Per ospitare i negoziati Iran-Usa a Roma “abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, da parte dell’Oman che svolge il ruolo di mediatore e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare”. Così Antonio Tajani a Osaka. “Roma si conferma capitale di pace e di mediazione. Non è la prima volta che ci sono incontri di questo tipo nel nostro Paese e noi siamo disposti a fare tutto ciò che serve e continueremo a sostenere tutti i negoziati che possono portare a un risolvere la questione del nucleare, ma anche a costruire la pace”.

