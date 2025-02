Tajani, acquistare beni Usa per evitare guerra commerciale

agenzia

'Aumentare bilanci difesa e deregolamentare per rafforzare l'Ue'

ROMA, 31 GEN – Se l’Europa vuole evitare una guerra commerciale con Donald Trump, deve acquistare di più dagli Stati Uniti, aumentare i bilanci della difesa e deregolamentare per rafforzare l’economia dell’Ue: lo dice il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in un’intervista a Politico.eu. Il titolare della Farnesina ricorda di aver incontrato Trump nel 2017 quando era presidente del Parlamento europeo: “E’ molto più pragmatico di quanto si possa pensare”, osserva Tajani, aggiungendo che un modo per affrontare ed evitare la minaccia dei dazi è creare “un clima virtuoso” acquistando più beni dagli Stati Uniti.

