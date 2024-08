Tajani, anche italo-venezuelani arrestati dal regime

agenzia

Il ministro condanna l'uso della forza e i fermi di manifestanti

ROMA, 02 AGO – Il vicepremier e ministro degli Esteri condanna l’uso della forza da parte del regime di Nicolás Maduro nei confronti dei manifestanti. Al proposito – si legge in una nota della Farnesina – Tajani ha espresso ferma condanna per le misure detentive adottate nei confronti di cittadini venezuelani, tra cui anche italo-venezuelani, e forte preoccupazione anche per le limitazioni alla libertà di stampa in corso in Venezuela: “Rivendichiamo il diritto all’informazione per i giornalisti locali, italiani ed internazionali attualmente nel Paese”.

