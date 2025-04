Tajani atterrato a Osaka, inaugurerà il padiglione Italia a Expo

agenzia

La missione in Giappone, focus su export, sport e cultura

OSAKA, 13 APR – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Osaka per una missione di due giorni in cui inaugurerà il Padiglione Italia di Expo 2025 e spingerà per favorire l’export e l’internazionalizzazione delle imprese. Il Giappone è infatti stato individuato come Paese prioritario tra i mercati extra Ue da sviluppare nel Piano di azione per l’export italiano presentato dal governo. In arrivo da New Delhi, la missione del ministro prenderà il via con la partecipazione alla Santa Messa delle Palme celebrata alla Chiesa di San Paolo ad Amagasaki da mons. Rino Fisichella, pro-prefetto per l’Evangelizzazione e Commissario generale della Santa Sede per Expo 2025 Osaka (il cui padiglione è ospitato all’interno di quello italiano). Alle ore 15 – le ore 8 italiane – ci sarà la cerimonia di inaugurazione del padiglione italiano ad Expo Osaka. “Madrina” dell’inaugurazione sarà Serena Autieri, e sarà presente anche la Banda dell’Arma dei Carabinieri, che eseguirà gli inni nazionali e un breve spettacolo musicale. Oltre al ministro Tajani, interverranno all’inaugurazione il Commissario Generale per l’Italia all’Expo, Mario Vattani, mons. Rino Fisichella e l’architetto Mario Cucinella, ideatore del padiglione. Saranno presenti partner italiani e giapponesi del padiglione, sponsor e delegazioni istituzionali: tra gli altri, Salvatore De Meo, membro del Parlamento Europeo, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati ed Eugenio Zoffili, Presidente della Sezione di amicizia Italia – Giappone, insieme ad altri membri del gruppo. Sarà presente anche il sindaco Luigi Brugnaro, in quanto Venezia sarà la protagonista della prima settimana di attività del Padiglione. Inoltre, saranno presenti i vertici delle Agenzia del Sistema Italia, insieme alla vicepresidente di Confindustria, Barbara Cimmino e al presidente di Confartigianato, Marco Gramelli. Prevista la partecipazione anche dell’Agenzia Spaziale Italiana e della Fondazione Milano-Cortina 2026. Dopo la cerimonia, seguirà la visita al Padiglione Italia e a quello della Santa Sede, dove avverrà lo svelamento dell’opera di Caravaggio “La Deposizione”. A seguire, ci sarà la presentazione del “Focus Asia-Pacifico” del Piano d’Azione per l’Export italiano nei mercati extra-Ue ad alto potenziale, e un momento dedicato alla diplomazia sportiva, “Il Giro d’Italia per il Made in Italy nel mondo”. La missione di Tajani a Osaka proseguirà il 14 aprile con le visite al santuario shintoista Sumiyoshi Taisha, al tempio buddhista Shitenno-ji e alla fregata ITS Marceglia al porto della città. Seguirà quindi una visita all’Area Expo, per poi proseguire con un momento dedicato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, con la cerimonia di svelamento delle torce olimpica e paralimpica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA