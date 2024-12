Tajani, collegio francescano ad Aleppo colpito da raid russo

agenzia

'L'attacco ha causato gravi danni. Tutelare i civili'

ROMA, 01 DIC – “Il Collegio francescano Terra Sancta di Aleppo è stato colpito da un attacco russo che ha causato gravi danni. Faccio appello a tutte le parti in conflitto in Siria perché sia tutelata la popolazione civile. Continuiamo ad assicurare ogni possibile assistenza agli italiani in Siria”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

