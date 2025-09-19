Tajani, comunicazioni su Gaza?Modalità le sceglie il Parlamento

agenzia

ROMA, 19 SET – “Io sono sempre andato in Parlamento, anche ieri ho dato tutte le risposte in Senato. Quando mi invitano io vado” ma o “è il Parlamento che decide che tipo di dibattito fare. Noi siamo sempre disposti ad andare e confrontarci”. Così il leader di FI e vicepremier Antonio Tajani nterpellato sulla possibilità di tenere comunicazioni su Gaza in Aula.

