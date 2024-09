Tajani, ‘consiglio agli italiani di lasciare il Libano’

agenzia

'Almeno quelli che si trovano lì per lavoro, sono circa 300'

NAPOLI, 25 SET – “Agli italiani che lavorano in Libano abbiamo sempre consigliato di lasciare il Paese il prima possibile”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda a margine dell’assemblea dei Parlamentari del Ppe. “Ci sono ancora voli da Beirut verso l’Occidente. Quindi consigliamo loro di lasciare il Paese in questo momento”, ha aggiunto il ministro specificando che non sarebbero più di 300 gli italiani che si trovano in Libano per lavoro. Diversa la situazione per i circa 3mila italiani che hanno doppio passaporto e che non hanno interesse a lasciare il Paese.

