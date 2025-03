Tajani, da Cdm modifiche a ius sanguinis, stop agli abusi

agenzia

'Adottato pacchetto cittadinanza, resta principio ma con limiti'

ROMA, 28 MAR – Il Cdm ha adottato oggi il “pacchetto cittadinanza”, insieme di misure legislative proposte dal ministero degli Esteri per riformare la disciplina in materia di cittadinanza. L’obiettivo delle misure adottate è valorizzare il legame effettivo tra l’Italia e il cittadino all’estero. Il ministro Antonio Tajani ha chiarito che “non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di ‘commercializzazione’ dei passaporti italiani. La cittadinanza deve essere una cosa seria”.

