Tajani, da Putin guerra ibrida ma fa parte del gioco

agenzia

'Italia meno russofoba? Noi siamo con Ue e Nato'

ROMA, 06 GIU – “Putin fa una guerra ibrida e cerca di spaventare l’Europa e l’occidente, ma fa parte del gioco. Noi non manderemo soldati in Ucraina e non faremo usare le nostre armi in Russia.”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ospite di Mattino 5 su Canale 5. Quanto al giudizio di Putin sull’Italia, “noi – ha aggiunto – non dobbiamo essere allineati con nessuno: semmai sono gli altri che non sono allineati con noi. L’Ue e la Nato sono compatti nel difendere l’Ucraina e noi lo pensiamo senza tentennamenti. Ma un conto è questo, altro è usare le armi in modo non difensivo”.

