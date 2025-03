Tajani, impossibile sicurezza in Ucraina e Ue senza Usa

agenzia

'Significa però che anche che noi dobbiamo fare la nostra parte'

BRUXELLES, 06 MAR – “Mi pare assolutamente impossibile pensare di garantire la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa senza un solido rapporto transatlantico e senza la Nato. E’ fondamentale, e l’abbiamo detto fin dal inizio, senza gli Stati Uniti non si può fare. Detto questo, significa anche che noi dobbiamo fare la nostra parte, cioè spendere di più per la nostra sicurezza. Sicurezza non è la guerra, significa anche la sicurezza delle nostre strade, dei nostri concittadini che vivono ogni giorno, magari correndo dei rischi e minacce come il terrorismo”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

